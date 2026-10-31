Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

PGL 6. Grup 3. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın saat 14.00'da kendi evinde AS Akyazıspor'u konuk edecek. Kızmızıyeşilli takım maçın oynanacağı Osmaneli İlçe Stadı'nda günü ter idmanı ile geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Takımın antrenörü Hasan Kol, iki haftada aldıkları beraberlik ile 2 puanla 12 takımlı ligde 6. sırada bulunduklarını anlatarak, "Yarın taraftarımız önünde oynayacağımız maçı hazırlıklarını tamamladık. Takımın havası ve neşesi yerindeydi. Ligde aldığımız 2 beraberlik sonrası yarın 3 puan alarak daha da moral bulmak istiyoruz. İyi bir hava yakaladık ve bunu taraftarımız olan Balaban Meydan'ın destekleriyle devam ettirmek istiyoruz" dedi.