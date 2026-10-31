Bilecik'te balkonda düdüklü tencerede unutulan yemek yangına neden oldu
Bilecik'te bir evin balkonunda küçük tüp üzerinde düdüklü tencerede unutulan yemek yangına neden oldu.
Bilecik'te bir evin balkonunda küçük tüp üzerinde düdüklü tencerede unutulan yemek yangına neden oldu.
Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi Egemenlik Caddesi No:19 adresinde bulunan bir evin balkonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük tüp üzerinde pişirilen yemek unutulunca yangın çıktı. Alevler balkon duvarındaki sıva ve strafor köpük yalıtım malzemelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
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