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        BŞEÜ'de üniversiteler arası ortak bilimsel araştırma toplantısı düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) ev sahipliğinde, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) kapsamında Ortak Bilimsel Araştırma Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
        BŞEÜ'de üniversiteler arası ortak bilimsel araştırma toplantısı düzenlendi

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) ev sahipliğinde, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) kapsamında Ortak Bilimsel Araştırma Toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın ev sahipliğindeki toplantıda, üniversiteler arasındaki bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi ve ortak araştırma projelerinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın üniversiteler arasında bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin ortak kullanıma açılmasına ilişkin önerileri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Toplantıda, üniversitelerin araştırma kapasitelerinin ortak çalışmalarla geliştirilmesi, araştırma altyapıları ve akademik birikimlerinin etkin kullanılması, disiplinler arası projelerin teşvik edilmesi ve ortak akademik yayınların artırılması konuları üzerinde duruldu.

        Üniversitelerin kaynaklarını ve uzmanlık alanlarını bir araya getirerek ulusal ve uluslararası düzeyde daha kapsamlı bilimsel projeler yürütmesine yönelik işbirliği imkanlarının da değerlendirildiği toplantının, bölgedeki yükseköğretim kurumları arasında sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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        Toplantıya, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Olcay Gençyılmaz ile Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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