Bilecik'te okul güvenliği için emniyetten inceleme

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nda okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna ilişkin incelemelerde bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Malhun Hatun İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çocuk ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de katıldığı ziyarette Çağlar, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede okul güvenliği ve öğrencilerin huzuruna yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ayrıca Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında okula kazandırılan ‘Ailemizin Polisi Okulda' kütüphanesi de ziyaret edildi.