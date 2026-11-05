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        Bilecik'te 47 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

        Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 47 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bilecik'te 47 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi

        Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 47 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi.

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kent genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. ‘2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimlerde 47 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilirken, sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Uygulama kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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