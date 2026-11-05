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        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış sebebi ile kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yağış sebebi ile kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza dün gece, BozüyükEskişehir kara yolu Poyra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Eskişehir yönüne seyir halinde olan Ercan A. (24) idaresindeki 26 AHH 326 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsü Ercan A. ile yolcu olarak bulunan Sıdıka Nur K.(20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardandan Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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