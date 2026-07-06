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        Bilecik'te boş depoda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, bir süre tüp deposu olarak da kullanılan boş binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Bilecik'te boş depoda çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, bir süre tüp deposu olarak da kullanılan boş binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi 1 Sokak'ta bulunan, önceden tüp deposu olarak kullanılan boş binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki otlara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sevk edildi.

        Alevler, ekiplerce söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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