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        Bilecik'te çekicinin devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Bilecik'te çekicinin devrildiği kazada sürücü yaralandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde çekicinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        T.A. (46) idaresindeki 03 BB 973 plakalı çekici, Söğüt-Bilecik kara yolunun Korubayırı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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