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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:34 Güncelleme:
        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tarlada başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Küçükyenice köyü yakınlarındaki tarım arazisinde anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle civardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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