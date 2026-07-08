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        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

        Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtıp bir kişiden ziynet eşyası aldığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, şüpheli yanındaki ziynet eşyalarıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının Eskişehir ve Kocaeli'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaparak mağdurlardan ziynet eşyası ve döviz aldığı tespit edildi.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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