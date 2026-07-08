Bilecik'te plastik kapaklarla alınan tekerlekli sandalyeler sahiplerine verildi

Bilecik'te, 15 okulun katıldığı yarışmada toplanan plastik kapaklarla alınan 17 tekerlekli sandalye, sahiplerine teslim edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce başlatılan yarışmada, 5 ton plastik kapak toplandı.



Gölpazarı ilçesindeki Gazimihal Ortaokulunun birinci olduğu yarışma sonucu toplanan kapaklarla, 6'sı akülü 17 tekerlekli sandalye satın alındı.



Tekerlekli sandalyeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, geri dönüşümün önemine işaret etti.



Geri dönüşümün yalnızca doğanın korunmasına değil, aynı zamanda bu gibi sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağladığını belirten Sözer, katılımcılara teşekkür etti.



İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ile diğer ilgililerin yer aldığı organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

