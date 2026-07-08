GÜNCELLEME - Bilecik'te kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtıp bir kişiden ziynet eşyası aldığı öne sürülen G.Z'nin (23) yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalarda G.Z, ziynet eşyasıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.
Zanlının Eskişehir ve Kocaeli'de de aynı yöntemle dolandırıcılık yaparak mağdurlardan ziynet eşyası ve döviz aldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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