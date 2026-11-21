Bilecik'te çocuğa karşı cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı
Bilecik'in Vezirhan ilçesinde çocuğa karşı cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik'in Vezirhan ilçesinde çocuğa karşı cinsel taciz suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Vezirhan beldesinde düzenlenen çalışmada, hakkında 1 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, Bilecik M Tipi Kapalaı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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