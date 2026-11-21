Bilecik'te sosyal dayanışma platformu tanıtıldı
Bilecik Halk Pazarı'nda sosyal dayanışma platformu tanıtıldı.
Bilecik Halk Pazarı'nda sosyal dayanışma platformu tanıtıldı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara platform hakkında bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmayla platformun daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumsal dayanışma bilincinin artırılması amaçlandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Toplumsal dayanışmanın güçlenmesi ve vatandaşlarımızın sunulan hizmetlerden haberdar olması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bilgilendirme çalışmalarımızla daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı, farkındalığı artırmayı ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.
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