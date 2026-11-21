Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) yapay zekâ destekli ‘Destek Asistanı' hizmete girdi.

BŞEÜ, öğrencilerin ve üniversite paydaşlarının bilgiye daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla yapay zekâ destekli ‘Destek Asistanı' uygulamasını hizmete aldı. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen uygulama, üniversitenin dijital hizmetlerini tek platformda buluşturuyor.

"Üniversitemizde bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve kurumsal iletişim hizmetlerimizi daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz"

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uygulamanın sunduğu hizmetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Destek Asistanımız sayesinde öğrencilerimiz akademik takvim, ders ve sınav programları, kayıt ve mezuniyet işlemleri, staj süreçleri, öğrenci kulüpleri ve psikolojik danışmanlık hizmetleri gibi pek çok konuda bilgiye hızlıca ulaşabiliyor. Ayrıca akademik yayın ve araştırmacı taraması, bilimsel araştırma projeleri, akademik teşvik ve kurumsal belgelere erişim gibi alanlarda da kullanıcılarımıza destek sunuyoruz. Uygulamamız üzerinden üniversitemizin akademik ve idari birimleri hakkında bilgi alınabiliyor, yerel ve ulusal basında yayımlanan üniversitemiz haberleri takip edilebiliyor. OBS ve diğer dijital hizmetlere erişimin yanı sıra dijital afiş tasarımı ve BŞEÜ 360 özelliğiyle kampüsümüzü sanal ortamda keşfetme imkânı da sağlıyoruz. Dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz Destek Asistanı ile üniversitemizde bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve kurumsal iletişim hizmetlerimizi daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.