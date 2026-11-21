Jandarmadan bu güzergahlarda sıkı denetim
Bilecik'te boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yapıldı.
Bilecik'te boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergâhlarında kontrol gerçekleştirildi. 3 ayrı zaman diliminde denetim NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı, TANAP, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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