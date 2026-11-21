Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından kapalı semt pazarında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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