Kaza, Osmaneli ilçesi Gaziler Mahallesi mevkiinde Pamukovaİznik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. idaresindeki 41 plakalı tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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