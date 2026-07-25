Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te "doğal gaz patlaması" tatbikatı yapıldı

        Bilecik'te "doğal gaz patlaması" tatbikatı yapıldı

        Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, acil kurtarma, itfaiye, emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla "doğal gaz patlaması" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Bilecik'te "doğal gaz patlaması" tatbikatı yapıldı

        Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, acil kurtarma, itfaiye, emniyet ve sağlık personelinin katılımıyla "doğal gaz patlaması" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 2 katlı, 4 daireli binada gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve İl Sağlık Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler görev aldı.

        Senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri doğal gaz patlamasının meydana geldiği binanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

        Bölgeye yakın bir yerde yaralıların yakınlarının sakinleştirilmesi ve olaya ilişkin kayıtların tutulması için çadır kuruldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, binalarda gaz ölçümü yapıp müdahale araçlarını uygun yerlere konuşlandırdı.

        Olaydan etkilenen vatandaşların geçici barınma alanlarına tahliyesi gerçekleştirildi. Olayın yaşandığı bölgenin doğal gaz ve elektrik şebekesi kesildi.

        Yangının kontrol altına alınmasıyla arama ve kurtarma ekibi binaya giriş yaptı. UMKE ekibi ise üst katlarda mahsur kalanları itfaiye merdiveni yardımıyla kurtardı.

        Yıkılan merdivenler nedeniyle binada mahsur kalan, enkazda veya odalarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için yatay ve dikey tahliye hatları kuruldu.

        Sedye ile kaydırma usulüyle binanın tabliyesinde dehliz açılarak yaralılar tahliye edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Binadan çıkarılan 6 yaralıya ilk müdahaleleri yapılarak durumlarına uygun sağlık birimlerine sevkleri gerçekleştirildi.

        Afet hasar tespit ekipleri, binanın kalan kısımlarının yapısal durumunu kontrol ederek çevre güvenliğini raporladı.

        Olay sonucu hasar gören binada zarar tespit çalışması yapıldı.

        Tatbikatı yakından takip eden Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, AFAD'ı ve tüm bileşenlerini dinamik halde tutmak, reaksiyonlarını ölçmek ve müdahalelerde bir deneyim kazanmaları amacıyla bu tür tatbikatları yer yer yaptıklarını aktaran Vali Sözer, şöyle konuştu:

        "Zorlu bir tatbikattı, başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Tatbikat sonunda şunu diyelim, Allah milletimizi, devletimizi afetlerden korusun. Ama olursa da ekiplerimizin her an müdahale etmesi anlamında da dinamik olması adına da bu afet tatbikatlarını yer yer yapıyoruz. Burada, tüm ekiplerimizle, AFAD, sivil toplum örgütlerimiz, UMKE'miz ve itfaiyemiz dahil olmak üzere bir tatbikat gerçekleştirdik."

        196 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatı, Vali Sözer'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nejat İlhan ve Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Şahin Kurt ile ilgililer takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e yükseldi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        40 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        Yemen'de patlama sesleri
        Yemen'de patlama sesleri
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Sözer Pelitözü Kamu Yerleşkesi'ni inceledi
        Bilecik Valisi Sözer Pelitözü Kamu Yerleşkesi'ni inceledi
        Bilecik'te gözünde enfeksiyon oluşan kedi operasyonla sağlığına kavuştu
        Bilecik'te gözünde enfeksiyon oluşan kedi operasyonla sağlığına kavuştu
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı yakalandı
        Kayıp büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kayıp büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Refüjleri süsleyen lavantaların hasadı yapılıyor Lavantalardan bu yıl da la...
        Refüjleri süsleyen lavantaların hasadı yapılıyor Lavantalardan bu yıl da la...
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı