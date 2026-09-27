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        Bilecik'te evde çıkan yangında baba ve kızı öldü

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bilecik'te evde çıkan yangında baba ve kızı öldü

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evde çıkan yangında baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Kurşunlu köyündeki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

        Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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