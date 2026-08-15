Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ile E.Y. (33), Y.Y. (14), B.Y. (11) ve B.Y. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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