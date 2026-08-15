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        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 19:03 Güncelleme:
        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        F.Y'nin (42) kullandığı 16 ANK 215 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-İnegöl kara yolu Kendirli köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile E.Y. (33), Y.Y. (14), B.Y. (11) ve B.Y. (11) yaralandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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