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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

        Yenipazar ilçesinden Selim köy istikametine giden Ş.Ü. (39) idaresindeki 11 EK 527 plakalı otomobil ile M.Z.Ç. (43) yönetimindeki 26 AFK 718 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan S.Ü. (71), A.Ü. (14), B.Ü. (9), A.Z.Ü. (6), H.Ü. (38), S.Ç. (50), S.Ç. (22) ve S.Ç. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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