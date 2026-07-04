Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.
Yenipazar ilçesinden Selim köy istikametine giden Ş.Ü. (39) idaresindeki 11 EK 527 plakalı otomobil ile M.Z.Ç. (43) yönetimindeki 26 AFK 718 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan S.Ü. (71), A.Ü. (14), B.Ü. (9), A.Z.Ü. (6), H.Ü. (38), S.Ç. (50), S.Ç. (22) ve S.Ç. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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