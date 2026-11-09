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        Bilecik'te kamyonet devrildi: 2 yaralı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Bilecik'te kamyonet devrildi: 2 yaralı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyü mevkiinde bulunan rüzgâr enerji santralinin çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafiğe kapalı alanda seyir halinde olan Hüseyin Y. (29) idaresindeki 52 AGY 968 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Hüseyin Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Can K. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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