AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Bilecik'te konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, fon soruşturmalarına ilişkin, "İlk dakikada Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirerek burada ihmali, suistimali yahut işbirliği kimin varsa hepsinin ortaya çıkarılması için meselenin üzerine kararlılıkla giden irade Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, teşkilatıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatlarında görev alarak sorumluluk üstlenmenin "geçmişin mirasının ve tecrübesinin temsilcisi olmak" anlamına geldiğini belirten Büyükgümüş, "Onun için bugün sorumluluk üstlenmemiz, bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle, birlik beraberlik halinde çalışmamız geçmişten çok daha önemli bir vazifeyi bizlerin omuzlarına yüklüyor. Bugün de Bilecik teşkilatlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.

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Ahmet Büyükgümüş, AK Parti iktidarları döneminde milli savunma sanayisini milli bir ruhla inşa ederek stratejik bir kazanım yakaladıklarını anlattı.

İnsansız hava araçlarının önceden yurt dışından alındığını hatırlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Ne hikmetse operasyon sahasına gittiğinde ekranları kararıyordu. Ne hikmetse bir parça lazım olduğunda aylarca, haftalarca beklediğimiz oluyordu. Allah'a şükürler olsun, bugün bunu kendi imkanlarımızla üretiyoruz ve sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyoruz, aynı zamanda tüm dünyada mazlumlara umut olacak, adaleti tesis edecek bir yardım eline de bu teknoloji dönüşüyor."

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- Terörsüz Türkiye süreci

Büyükgümüş, Mehmetçiğin fedakarlığıyla, cesaretiyle, milli savunma sanayisinin, insansız hava araçlarının gücüyle terör örgütü PKK'nın artık varlığını sürdüremez noktaya geldiğini vurguladı.

Örgütün bu sebeple kendisini tasfiye edeceğini, silahlarını ve teçhizatlarını güvenlik güçlerine teslim edeceğini dünyaya ilan ettiğine dikkati çeken Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Burada, Bilecik'ten ifade ediyorum. Biz, terörle mücadelemize ne ara vermiş durumdayız ne de bizim tek mücadele ettiğimiz terör örgütü hain PKK terör örgütüdür. Onun için terörle mücadelemize ne ara vermiş durumdayız ne de terörle mücadelemiz bitmiş durumda. Bölgemizde kimden, kime karşı gelirse gelsin yurt dışından haince planlarla bölgemizi dizayn etmeye çalışan, bunun için de terörü maşa olarak kullanan girişimler devam ettiği müddetçe bizim de terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

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Büyükgümüş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun için ya hain terör örgütü PKK ilan ettiği gibi varlığını tasfiye eder, bütün teçhizatlarını, silahlarını söyledikleri gibi yetkililere teslim ederler, ya varlıklarını sona erdirirler ya da sona erdirirler. Onun dışında bizim mücadelemiz buradaki kararlılığımızla devam edecektir. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz yasanın en önemli maddesi burada örgütün kendini tasfiye etmesidir. Bundan sonraki bütün adımlar örgütün varlığını tasfiye ettiğini ilan ettikten, bunun ilgili savunma istihbarat birimlerimizin tespitinden sonra yürürlüğe girecektir."

Ahmet Büyükgümüş, "Her yıl 5-6 şehrimizi sıfırdan, yeniden inşa edecek bir imkan, terör nedeniyle milletimizle buluşmak yerine heba olmakta. İşte 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız bu mücadeleyle, yepyeni bir dönemin kalkınma anlamında milletimizle buluşmasını hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerimize ulaştığımızda kadınların, gençlerin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, hasılıkelam 85 milyon vatandaşımızın Türkiye'nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için 'Terörsüz Türkiye' diyoruz." şeklinde konuştu.

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- "Yalanla siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenlerden alacak dersimiz yok"

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon soruşturmalarına ilişkin rütbesi, konumu ve görevi ne olursa olsun tüm süreçlerin aydınlatılmasına dair talimat verdiğini vurguladı.

"İlk dakikada Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirerek burada ihmali, suistimali yahut işbirliği kimin varsa hepsinin ortaya çıkarılması için meselenin üzerine kararlılıkla giden irade Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir." diyen Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Kendi içlerinde düştükleri yolsuzluk bataklığıyla, kendi içlerinde düştükleri rant kavgasıyla, kendi içinde düştükleri ahlaksızlık çukuruyla maalesef muhalefetin bu olaylarda yaşananları birbirine karıştırdığını görüyoruz. İstanbul'da, İBB yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili mahkemeler devam ediyor. Mahkemede belediye başkanının yüzüne, 'Makamında sana şu kadar rüşveti verdim.' diyor şahıs. Hani? Nerede bununla ilgili bir siyasi araştırma? Hani bunun üzerine gitmek? Yok."

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Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Antalya'da büyükşehir belediye başkanları diyor ki, 'Aday olabilmek için şu kadar milyon avro siyasi rüşvet verdim.' Hani bunun üzerine gidecek olan cesaret? Hani bunun üzerine gidecek siyasi araştırma? Bu da yok. Uşak'ta yaptığı ahlaksızlıkları, uğursuzlukları bir kenara koyuyorum. 'Ben, bu rant gelirlerinden elde ettiğim yolsuzluktan, elde ettiğim gelirlerle genel başkana makam arabası aldım.' diyor. Hani bunun üzerine gidecek olan cesaret nerede? Bunların hiçbirinin üzerine gidecek cesaret yok. Neden? Baştan aşağı bu ahlaksızlık, yolsuzluk düzeninin parçası olmuş durumdalar."

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"Bugün burada milletimizin bir tek kuruşuna dahi tenezzül edenler artık bu çatının altında değil." ifadesini kullanan Büyükgümüş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukuk önünde en şiddetli şekilde onlardan hesap soruluyor, sorulmaya da devam edilecek. Ama burada biz böylesine hassas, böylesine başta Genel Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, bir mahalle teşkilatında görev yapan kardeşimize kadar bu ahlak ve inançla çalışırken kendi partisi içindeki yolsuzlukları anlamayan, anlamlandıramayan, soruşturamayan, bunlar karşısında sessiz kalan, üstünü örtenlerden ismi 'Yeni' de olsa eski alışkanlıklarıyla, yalanla, dezenformasyonla siyaset yapmayı alışkanlık haline getirenlerden alacak tek bir ahlak dersimiz bizim yok."

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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, ilçe belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile partililer katıldı.

Bu arada Büyükgümüş, organizasyon öncesi partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada Eldemir, Yıldırım ve partililerce karşılanan Büyükgümüş, daha sonra İlçe Başkanları Toplantısı'na başkanlık yaptı.