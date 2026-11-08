Bilecik'te sahte para uyarısı

Ekipler, bilgilendirme çalışması kapsamında broşür dağıtarak vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine ve sahte paraya karşı dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri eski sanayi bölgesindeki 5 iş yerini ziyaret ederek 38 vatandaşa dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara acil ihbar hattının kullanımı, dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

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