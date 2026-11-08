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        Kaymakam Titiz, 5 köyde vatandaşların taleplerini dinledi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesi kaymakamı Onur Titiz, 5 köyde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Kaymakam Titiz, 5 köyde vatandaşların taleplerini dinledi

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesi kaymakamı Onur Titiz, 5 köyde vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaymakam Onur Titiz, Kasımlar, Şahinler, Çengeller, Bayat ve Gökçeler köylerini ziyaret ederek köylerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi. Köy sakinleriyle bir araya gelen Titiz, vatandaşların karşılaştığı sorunlar, talep ve öneriler hakkında bilgi aldı. Köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen incelemelerde, vatandaşların görüş ve önerileri dinlendi. Kaymakam Titiz, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok önemli. Karşılaşılan sorunları yerinde tespit ederek çözüm yollarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm köy sakinlerimize misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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