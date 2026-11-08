13 umre yolcusu dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 13 vatandaş, dualar ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Pazaryeri ilçesinde 20 günlük umre yolculuğuna çıkacak 13 vatandaş için çarşı meydanında uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlisinin yaptığı duanın ardından umre yolcuları, yakınları ve dostlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde umre yolcuları, sevdikleriyle kucaklaşarak helallik aldı. Duaların edildiği, gözyaşlarının döküldüğü törende vatandaşlar, yakınlarını hayırlı yolculuk temennileriyle uğurladı.

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Uğurlama programına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, umre yolcularının aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20 gün sürecek umre yolculuğuna çıkan 13 vatandaşın, ibadetlerini huzur içerisinde tamamlayarak sağlıkla memleketlerine dönmeleri temenni edildi.