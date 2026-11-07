Bilecik'te kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Y. (29) idaresindeki 52 AGY 968 plakalı kamyonet Erikli köyü mevkisinde devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan C.K. (22) olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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