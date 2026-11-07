Bilecik'te "Kapalı Pazar Çatısında Güneş Enerjisi Projesi"nde yetki verildi

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında kapalı pazarın her iki çatısında güneş enerjisi sistemi uygulanması üzerine hazırlanan proje, Kasım ayı belediye meclisinin gündemine alınırken, proje hakkında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verildi.

Bilecik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında ‘’Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Belediye Başkanlığınca 800 bin Avro tutarında kredi kullanılması ve kullanılacak krediye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na yetki verilmesi konusu ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda detaylı görüşülecek konu hakkında yetki verilmesi halinde Bilecik Belediyesi, çevreyi koruyan ve büyük ölçüde tasarruf ve getirisi olacak bir çalışmayı uygulamaya koymuş olacak. Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar çatısında uygulanması planlanan proje ile 12.000 metrekare alana güneş enerjisi sistemi uygulanacak.

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"Yıllık elektrik üretimi 1 milyon 609 bin 115 kilovat saat olacak"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projeyle birlikte her iki çatı üzerinde uygulanacak proje kapsamında yıllık elektrik üretiminin 1 milyon 609 bin 115 kilovat saat olması planlandığını söyledi. Subaşı, "Bilecik Belediyesi pazar yerinin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 5 milyon 716 bin 441 kilovat saat olacağı çalışma ile pazar alanının yıllık elektrik tüketiminin yüzde 28’ inin karşılanması sağlanacak. Üretilen enerjinin ölçeklendirilmesi ise yaklaşık olarak 600 hanenin elektrik tüketimine eş değerde olacağı tespit edildi. Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında yürütülecek proje için alınacak 800 bin Euro tutarındaki kredi, 6 aylık geri ödemeler şeklinde yapılacak. Fizibilite çalışmasında Dünya Bankasın PUMREP kredisi ile projenin amortisman süresinin 4.5 yıl olarak hesaplandı" dedi.