Okul çevresindeki trafik yoğunluğuna otopark çözümü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Osmaneli İlkokulu karşısına yeni otopark alanı kazandırıldı.

Osmaneli Belediyesi ekipleri tarafından okul karşısındaki alanda çalışma yürütüldü. Alanın temizliği yapılarak zeminine mıcır serildi ve araç parkına uygun hale getirildi. Yeni otopark alanıyla özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan araç yoğunluğunun azaltılması, velilerin de park konusunda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Özellikle öğrencilerimizin okula giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak, velilerimize kolaylık sağlamak ve çocuklarımızın güvenliğini artırmak amacıyla bu alanı hizmete sunduk. Daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Osmaneli için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.