PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, yarın deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Çaycumaspor İlçe Stadı'nda saat 14:00'da oynanacak maçın son hacılıkları Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan yapan kırmızıyeşilli takımda hedef 3 puan olarak belirlendi. Çaycumaspor İlçe Stadı'nın çim olması nedeniyle son antrenmanı Bozüyük'te yapan Osmanelispor, maç saatini beklemeye başladı. Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan kırmızıyeşilli takımda futbolcuların moralleri gözlerden kaçmadı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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