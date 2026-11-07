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        85 yaşında kulaç attılar, gençlere taş çıkardılar

        – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 85 yaşında kulaç attılar, gençlere taş çıkardılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        85 yaşında kulaç attılar, gençlere taş çıkardılar

        – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 85 yaşında kulaç attılar, gençlere taş çıkardılar.

        Pazaryeri ilçesinde 60 ila 85 yaş arasındaki vatandaşlar, ‘Kulvar Bizden Kulaç Sizden' etkinliğinde yüzme havuzuna girerek kulaç attı. Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ‘Bir Ömürlük Tecrübe, Bir Yudum Muhabbet' temasıyla 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. İlçedeki yüzme havuzunda gerçekleştirilen programa 60 ila 85 yaş arasındaki vatandaşlar katıldı. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz de etkinlikte yer aldı. Kaymakam Kara, havuzda vatandaşlarla sohbet ederek tecrübelerini dinledi.

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        Sporun yaşının olmadığını belirten Kaymakam Kara, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. İleri yaşta sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekilen program, yüzme etkinliği ve sohbetlerin ardından sona erdi.

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