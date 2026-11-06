Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Pazaryeri Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

        Pazaryeri Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

        Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında kasım ayı toplantısını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Pazaryeri Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

        Pazaryeri Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında kasım ayı toplantısını yaptı.

        Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, gündemdeki 4 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılması planlanan lastik tekerlekli ekskavatör ve çöp kamyonu araç yardımları ile yangın uygunluk raporu ücret tarifesi konuları ele alındı.

        Belediye Başkanı Tekin, toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Sözer'den Türk Kızılayın "İyilik Kermesi"ne ziyaret
        Bilecik Valisi Sözer'den Türk Kızılayın "İyilik Kermesi"ne ziyaret
        Devlet desteğiyle kurulan tesis sayesinde yem bitkileri 3 yıla kadar saklan...
        Devlet desteğiyle kurulan tesis sayesinde yem bitkileri 3 yıla kadar saklan...
        Başkan Tekin, stattaki tüm ürünleri satın aldı
        Başkan Tekin, stattaki tüm ürünleri satın aldı
        Bilecik'te sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek
        Bilecik'te sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek
        Başarılı antrenör Burulday, UEFA C lisans antrenör eğitimleri başladı
        Başarılı antrenör Burulday, UEFA C lisans antrenör eğitimleri başladı
        Bilecik'te COP31 hareketliği
        Bilecik'te COP31 hareketliği