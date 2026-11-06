Pazaryeri Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılması planlanan lastik tekerlekli ekskavatör ve çöp kamyonu araç yardımları ile yangın uygunluk raporu ücret tarifesi konuları ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.