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        Bilecik'te sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek

        Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Bilecik'te sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek

        Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.

        Bilecik Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği belirtildi. 49 Kasım tarihleri arasında Bilecik il merkezinde gece sıcaklıklarının 4, gündüz sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yerel zirai don riskine karşı vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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