Bilecik'te sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek
Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.
Bilecik Valiliği sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceğini duyurdu.
Bilecik Valiliği tarafından yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği belirtildi. 49 Kasım tarihleri arasında Bilecik il merkezinde gece sıcaklıklarının 4, gündüz sıcaklıklarının ise 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yerel zirai don riskine karşı vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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