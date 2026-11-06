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        Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

        Bilecik'te 10 aylık asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

        Bilecik'te 10 aylık asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, kent genelinde son 10 ayda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirilerek genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri de telekonferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda, Bilecik genelinde asayiş ve huzurun korunması amacıyla son 10 ayda yürütülen çalışmalar ele alınarak mevcut durum değerlendirildi.

        Huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla alınacak tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda, çalışmaların il genelinde etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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