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        Bilecik'te sabah ezanının okunacağı saat değişiyor

        Bilecik İl Müftülüğü, kış dönemiyle birlikte sabah ezanının okunma saatine ilişkin vatandaşlara duyuruda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bilecik'te sabah ezanının okunacağı saat değişiyor

        Bilecik İl Müftülüğü, kış dönemiyle birlikte sabah ezanının okunma saatine ilişkin vatandaşlara duyuruda bulundu.

        Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinde okunacağı belirtildi. Uygulamanın 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı sabahına kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu tarihler arasında sabah ezanının imsak vaktiyle birlikte okunacağı hatırlatılarak vatandaşların namaz vakitlerini buna göre takip etmeleri gerektiği bildirildi.

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