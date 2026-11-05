Bilecik'te mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.
Aktaş köyünde yaşayan 75 yaşındaki Şahinde A, komşularıyla mantar toplamak için ormanlık alana gitti.
Havanın kararmasıyla bir süre sonra kaybolan kadın, yanındaki telefonla mantar toplamaya giden komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı kadınla telefonla iletişim halinde olan ekipler, yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından Şahinde A'yı Paşaköy mevkisinde buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.
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