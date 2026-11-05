Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Bilecik'te motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.A'nın (24) kullandığı 26 AHH 326 plakalı motosiklet, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.N.K. (20) olay yerine gelen ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te dijitalleşmenin etkileri ele alındı
        Bilecik'te dijitalleşmenin etkileri ele alındı
        Bilecik'te 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Bilecik'te 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi
        Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti
        Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti
        Osmanelispor hafta sonu yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor
        Osmanelispor hafta sonu yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor
        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ce...
        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ce...
        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı