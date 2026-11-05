Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza; Bilecik'in Söğüt ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bulvar üzerinden Bilecik istikametine seyir halindeki 11 DZ 677 plakalı otomobil sürücü Mustafa K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarından aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Mustafa K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenlesin ardından hastaneye kaldırıldı.

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