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        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya

        Bilecikli sporcular Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya

        Bilecikli sporcular Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

        Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Gerçekleştirilen şampiyonada farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda 30 kilogram alt minik kategorisinde mücadele eden Mirza Tanış, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 75 kilogram üst genç erkek kategorisinde yarışan Doruk Yılmaz ile 48 kilogram alt genç erkek kategorisinde mücadele eden İsmail Kızıl ise kendi kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

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        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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