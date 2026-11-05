Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bu yıl Türkiye'de balık bereketi yaşanıyor Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar: "Bu fiyatlardan dolayı herkes balık yiyor bence" "İki kişilik, üç kişilik bir aileye 1 kilo 200 gram arasında gelen tek palamut yetiyor"

        Bu yıl Türkiye'de balık bereketi yaşanıyor Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar: "Bu fiyatlardan dolayı herkes balık yiyor bence" "İki kişilik, üç kişilik bir aileye 1 kilo 200 gram arasında gelen tek palamut yetiyor"

        Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu sene balık türünde herşeyin bol bol olduğunu söyleyerek, "Palamutlarımız bu sene maşallah. Şu anda bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında geldiğinden en çok tercih edilen balık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Bu yıl Türkiye'de balık bereketi yaşanıyor Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar: "Bu fiyatlardan dolayı herkes balık yiyor bence" "İki kişilik, üç kişilik bir aileye 1 kilo 200 gram arasında gelen tek palamut yetiyor"

        Bilecik'te balıkçılık yapan Batuhan Acar, bu sene balık türünde herşeyin bol bol olduğunu söyleyerek, "Palamutlarımız bu sene maşallah. Şu anda bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında geldiğinden en çok tercih edilen balık" dedi.

        15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, 31 Ağustos gece yarısı sona erdi ve balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Karadeniz'de bu sezon bol miktarda avlanan palamut, hem balıkçıların hem vatandaşın yüzünü güldürdü. Avlanma miktarındaki yüksek seviyeler sayesinde palamudun tanesi şu günlerde 100150 liradan satışa sunularak tüketiciyle buluşuyor.

        "İki kişilik, üç kişilik bir aileye şuan kilosu bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında gelen palamut yetiyor"

        REKLAM

        Bilecik'te 1975 yılından bu yana ailece balıkçılık yapan Batuhan Acar, "Bu sene maşallah her şeyimiz bol. Palamut, istavrit, hamsi, sardalya, çupra, levrek, çinekop, barbun, mezgit, mırla var çeşitlilik olarak. Palamut bu sene maşallah gerçekten çok bol. Şuan bir kilo ile 1 kilo 200 gram aralığına ulaştı. 100 TL ile 150 TL aralığında satılıyor, kilosuna göre. Hamsimiz şu anda 200250 TL arasında, sardalya, istavrit 200 TL, mezgit 200 TL ile iriliğine göre 300 TL arasında devam ediyor. Barbun ve tekir balığı, 200 TL ile 500 TL arasında iriliğine göre devam ediyor. İki kişilik, üç kişilik bir aileye şuan kilosu bir kilo ile 1 kilo 200 gram arasında gelen palamut yetiyor. Tavası, ızgarası, fırın, buğulama ne isterse müşterimiz yapıyor ve gayet balıklar yağlı olduğu için lezzet oranı olarak da memnun kalıyorlar" dedi.

        REKLAM

        "Bu fiyatlardan dolayı herkes balık yiyor bence"

        Acar son olarak, "Fiyatların ben uygun olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu yıl fiyatların uygunluğundan dolayı balık yediğini düşünüyorum. Sezonumuz gayet güzel geçiyor. Palumut çok yiyerek sıkılanlar çok ve bunlar hamsiye ve sardalyaya yöneldi. Çeşit olarak mezgit yiyorlar, barbun yiyorlar. Çinekop biraz daha uygun olduğu günler çinekop yiyorlar. Küçük balıkla uğraşmak istemeyenler çupra, levrek yiyorlar, kaya levreği, granyöz yiyorlar. Karadeniz'den, Marmara'dan çok güzel hamsiler geliyor. Hamsiye yönelenler de var, çeşit olarak diğer balıklara yönelenler de var. Ama bu sene verimlilik olarak maşallah, Allah'a şükürler olsun çok güzel bir sezon geçiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ce...
        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ce...
        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
        Hayatını kaybeden gencin organları iki hastaya umut oldu
        Hayatını kaybeden gencin organları iki hastaya umut oldu
        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya
        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya
        Bu tırda 3 kadına meme kanseri tanısı konuldu
        Bu tırda 3 kadına meme kanseri tanısı konuldu
        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı
        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı