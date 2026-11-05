Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ceza

        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ceza

        Bilecik'te fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 87 bin 406 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Bilecik'te kasa-raf uyuşmazlığı ve fahiş fiyata geçit yok: 87 bin 406 TL ceza

        Bilecik'te fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 87 bin 406 TL idari para cezası kesildi.

        Valilik koordinesinde İl Ticaret Müdürlüğü denetim ekiplerince ekim ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Fiyat etiketi, kasaraf uyuşmazlığı gibi konularda 91 firmada 3 bin 490 ürün denetlendi. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 46 firmada 106 ürün kontrol edildi. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle toplam 87 bin 406 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 20 firma ise incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirildi.

        REKLAM

        Yetkililer, denetimlerin kent merkezi ve ilçelerde devam ettiğini belirterek vatandaşların fahiş fiyat veya yanıltıcı etiketle karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi (HFA) veya CİMER üzerinden şikâyette bulunabileceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        ABD borsalarında yapay zeka depremi
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı
        Bu yıl Türkiye'de balık bereketi yaşanıyor Karadeniz'de bu sezon bol miktar...
        Bu yıl Türkiye'de balık bereketi yaşanıyor Karadeniz'de bu sezon bol miktar...
        Hayatını kaybeden gencin organları iki hastaya umut oldu
        Hayatını kaybeden gencin organları iki hastaya umut oldu
        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya
        Bilecikli sporculardan Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya
        Bu tırda 3 kadına meme kanseri tanısı konuldu
        Bu tırda 3 kadına meme kanseri tanısı konuldu
        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı
        Bilecik'te yağış kazaya sebep oldu: 2 yaralı