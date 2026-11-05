Bilecik'te 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte doğru davranış şekilleri, saygı ve sorumluluk bilinci anlatıldı. Ayrıca öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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