Bilecik'te dijitalleşmenin etkileri ele alındı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Eğitimimize değerli katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik ‘Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' konulu eğitim düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verilen eğitimde, dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri, aile içi iletişim ve değişen aile dinamikleri ele alındı. Katılımcılara dijitalleşen dünyada aile yapısında yaşanan değişimler hakkında bilgi verildi.

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