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        Bilecik'te dijitalleşmenin etkileri ele alındı

        Bilecik'te aile eğitimi kapsamında dijitalleşmenin etkileri ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Bilecik'te dijitalleşmenin etkileri ele alındı

        Bilecik'te aile eğitimi kapsamında dijitalleşmenin etkileri ele alındı.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri ve meslek personeline yönelik ‘Dijitalleşen Dünyada Aile Yaşam Döngüsü' konulu eğitim düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu tarafından verilen eğitimde, dijitalleşmenin aile yaşamına etkileri, aile içi iletişim ve değişen aile dinamikleri ele alındı. Katılımcılara dijitalleşen dünyada aile yapısında yaşanan değişimler hakkında bilgi verildi.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Eğitimimize değerli katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sütlüoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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