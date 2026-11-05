Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, hafta sonu yapacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

PGL 6. Grup 4. hafta müsabakasında Osmanelispor, 8 Kasım pazar günü deplasmanda AVS Çaycumaspor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Osmaneli İlçe Stadı'nda hazırlıklarını devam eden kırmızıyeşilli takım hafta sonu alınan AS Akyazıspor karşısında alınan 20 galibiyet sonrası moraller yerinde olduğu görüldü. Takımın antrenörü Hasan Kol, zorlu maç öncesi takımda havanın iyi olduğunu anlatarak, "Ligde oynadığımız 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet aldık. Bu hafta da puan olarak 6 puanla bir sıra üzerimizde Çaycumaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı da kazanarak, yolumuza yenilgisiz devam edeceğiz" dedi.