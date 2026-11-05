Bilecik'te otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.Z.K. (22) yönetimindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Sırhoca köyü Gübretaş Maden İşletmesi mevkisinde C.Y. (62) idaresindeki 26 AJH 283 plakalı ambulansla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan E.E. (27) yaralandı.
Söğüt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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