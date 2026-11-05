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        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan mantar uyarısı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, doğal alanlarda yetişen mantarlardan uzak durulması gerektiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan mantar uyarısı

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, doğal alanlarda yetişen mantarlardan uzak durulması gerektiği bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, doğada yetişen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

        Son günlerde doğal alanlarda yetişen mantarların tüketilmesi sonucu ölümcül zehirlenme vakalarında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, kaynağı ve türü bilinmeyen yaban mantarlarının kesinlikle tüketilmemesi ve mantar tüketimi sonrası bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşandığında, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği aktarıldı.

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        Açıklamada, mantarları doğal yaşam alanlarında çocuklardan uzak tutulması konusunda da uyarıda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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