Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'ndan mantar uyarısı

Son günlerde doğal alanlarda yetişen mantarların tüketilmesi sonucu ölümcül zehirlenme vakalarında artış yaşandığı belirtilen açıklamada, kaynağı ve türü bilinmeyen yaban mantarlarının kesinlikle tüketilmemesi ve mantar tüketimi sonrası bulantı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler yaşandığında, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, doğada yetişen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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