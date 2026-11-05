Pazaryeri'nde "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" etkinliği

Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce “Bir ömürlük tecrübe, bir yudum muhabbet” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe 60 ila 85 yaş arasındaki vatandaşlar katıldı.

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