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        Pazaryeri'nde "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" etkinliği

        – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" yüzme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Pazaryeri'nde "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" etkinliği

        – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 50 yaş üstü vatandaşlara yönelik “Kulvar Bizden Kulaç Sizden” yüzme etkinliği düzenlendi.

        Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce “Bir ömürlük tecrübe, bir yudum muhabbet” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe 60 ila 85 yaş arasındaki vatandaşlar katıldı.

        Etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz de katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

        Kaymakam Kara, sporun yaşının olmadığını belirterek etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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