Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te spor faaliyetleri değerlendirildi

        Bilecik'te spor faaliyetleri değerlendirildi

        Bilecik'te spor faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bilecik'te spor faaliyetleri değerlendirildi

        Bilecik'te spor faaliyetlerinin değerlendirildiği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya hizmet müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda kent genelinde yürütülen spor faaliyetleri ve çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılacak planlamalar ile çalışmaların koordinasyonu ele alındı. Toplantıda ayrıca spor faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        Ramazan Demir, "İlimizde sporun her branşta daha da gelişmesi ve çocuklarımız ile gençlerimizin spora daha fazla katılım sağlaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl ve ilçelerimizde yürütülen faaliyetleri değerlendirerek önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmaları planladık. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Bilecik'te sporu daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Söğüt'ten Kuzey Makedonya'ya uzanan kardeşlik köprüsü
        Söğüt'ten Kuzey Makedonya'ya uzanan kardeşlik köprüsü
        Bilecik'te sabah ezanının okunacağı saat değişiyor
        Bilecik'te sabah ezanının okunacağı saat değişiyor
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu
        Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu
        AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Pazaryeri'ni ziyaret etti
        AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Pazaryeri'ni ziyaret etti
        Bilecik'te mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu
        Bilecik'te mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu