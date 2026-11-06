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        Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Bilecik'te mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu

        Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu.

        Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyüne mantar toplamak için giden Şahinde A. (75), telefonla arayarak kaybolduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini belirtti. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 AFAD ekibi ve 10 jandarma personelinden oluşan ekipler, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp kadın, Paşaköy mevkiinde bulundu.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aytaş’ın bulunmasıyla arama çalışmaları sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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